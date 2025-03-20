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Опубликовано: 20.03.2025 17:44 , Обновлено: 20.03.2025

Более 100 человек, включая 76 детей, эвакуировали спасатели из детского сада в Могилёве. Там произошло возгорание на кухне. Об этом сообщило МЧС Беларуси в своём тг-канале.

Инцидент произошёл 20 марта, в 13:11, в детском саду, расположенном на улице 30 лет Победы. Сообщение о загорании поступило в дежурную часть. Сотрудники детского сада совместно со спасателями оперативно эвакуировали 76 детей и 25 взрослых.

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По данным МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической плиты. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

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