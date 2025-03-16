МЧС Беларуси назвало лучший огнетушитель для дома, но предупредило, в чём подвох

Опубликовано: 16.03.2025 12:48 , Обновлено: 16.03.2025

Какой огнетушитель выбрать для квартиры или частного дома, чтобы надёжно защитить своё жилье от пожара? Ответ на этот вопрос, поступивший от подписчика, дали в МЧС Беларуси, подчеркнув важность правильного выбора средства пожаротушения.

В ведомстве отметили, что самым универсальным вариантом являются порошковые огнетушители . Они эффективны против разных типов возгораний, будь то горящие твёрдые материалы, жидкости или электропроводка.

Специальный порошок, попадая на очаг пожара, создаёт преграду для кислорода и останавливает горение, что позволяет быстро ликвидировать возгорание. И в этом их универсальность.

Однако у этого типа огнетушителей есть и существенный недостаток — после использования порошок сложно удалить из помещения. Углекислотные огнетушители в этом плане «чище», но они лучше справляются с возгоранием жидкостей, а не твёрдых материалов.

В МЧС напомнили, что наличие огнетушителя — это не просто формальность, а реальная забота о безопасности. «Лучше подготовиться заранее, чем столкнуться с бедой без средств защиты», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как можно попробовать потушить авто, если нет огнетушителя.

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