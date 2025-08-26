В Могилёве дошло до суда дело о «липовых» техосмотрах за 20 рублей
Прокуратура Могилёва направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей — инженера по техосмотру и его знакомого, которых обвинили в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, 33-летний инженер диагностической станции с мая 2023 года по апрель 2025 года при посредничестве 36-летнего знакомого брал деньги за выдачу диагностических карт на автомобили. Как установило следствие, за 20 рублей он соглашался не отражать в документах имеющиеся технические неисправности.
В результате, как утверждают в прокуратуре, владельцы неисправных машин получали разрешения на допуск к участию в дорожном движении.
В надзорном ведомстве также заявили, что оба обвиняемых полностью признали вину и возместили полученный доход в размере 200 рублей. Действия инженера квалифицированы по ч.1 и ч.2 статьи 430 УК (Получение взятки), а посредника — по ч.1 и ч.2 статьи 432 УК (Посредничество во взяточничестве).
[scryt_b title=“Что грозит фигурантам?”]
Статья 430. Получение взятки
- Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), —
наказываются арестом, или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
- Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере —
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Статья 432. Посредничество во взяточничестве
- Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя (посредничество во взяточничестве) —
наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.
- Посредничество во взяточничестве, совершенное повторно, либо с использованием своих служебных полномочий, либо при получении взятки в крупном размере, —
наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.
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Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
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