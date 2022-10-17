В Могилевской области пенсионерка провела 4 ночи в лесу. Вот что ее спасло

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Опубликовано: 17.10.2022 16:01 , Обновлено: 17.10.2022

79-летняя жительница деревни Поблин Глусского района Могилевской области пошла в лес за грибами и заблудилась. Ее нашли только через четверо суток.

Как рассказали в МЧС, дочь пенсионерки забила тревогу ближе к ночи 13 октября. Ведь та ушла в лес еще утром да так и не вернулась. Оказалось, что мобильный телефон с собой она тоже не взяла.

К поискам женщины подключили спасателей, милиционеров, работников лесхоза, волонтеров и местных жителей.

Ее нашли утром 17 октября в кукурузном поле между деревнями Поблин и Розлевичи. Таким образом, в лесу пенсионерка провела 3 дня и 4 ночи.

«Зерна кукурузы служили ей пищей и помогли выжить», — сообщили в МЧС.

К счастью, она находилась в сознании. Но обессилела и просила пить.

Женщину госпитализировали.

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