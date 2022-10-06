Под Лунинцем два человека погибли в столкновении машины с лосем

Опубликовано: 06.10.2022 10:05 , Обновлено: 06.10.2022

В Лунинецком районе произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с лосем, из-за чего погибли два человека.

Это случилось на 381 км дороги М-10 «граница РФ – Гомель – Кобрин» поздно вечером 5 октября, рассказали в МВД.

Перед автомобилем«Kia Sportage», за рулем которого был 49-летний мужчина, внезапно выбежал лось. Водитель не успел затормозить и наехал на животное.

Лося отбросило на встречную полосу. Там с ним столкнулся автомобиль «Audi A6».

56-летний водитель и 53-летняя пассажирка «Audi» их Пинска погибли.

Ранее Телеграф писал, что недалеко от Орши 5 октября около 14:00 на 559-м километре автодороги М-1 “Брест - граница РФ” столкнулись две фуры.

Под Оршей столкнулись две фуры