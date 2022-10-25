В Могилеве водитель попыталась использовать светофор как трамплин
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В Могилеве поздно вечером 24 октября произошло ДТП. Водитель легкового авто Audi наехала на светофор так, что, кажется, будто она использовала его как трамплин.
На самом деле, как рассказали в местном ГАИ, женщина при повороте на проспект «проявила невнимательность». Поэтому и наехала на стойку светофора.
Никто не пострадал.
Ранее Телеграф писал, что в Минске на МКАД вечером 24 октября произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Peugeot вылетел с дороги и столкнулся с осветительной мачтой. Мужчина погиб.
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