В Могилеве водитель попыталась использовать светофор как трамплин

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Опубликовано: 25.10.2022 12:39 , Обновлено: 25.10.2022

В Могилеве поздно вечером 24 октября произошло ДТП. Водитель легкового авто Audi наехала на светофор так, что, кажется, будто она использовала его как трамплин.

На самом деле, как рассказали в местном ГАИ, женщина при повороте на проспект «проявила невнимательность». Поэтому и наехала на стойку светофора.

Никто не пострадал.

Ранее Телеграф писал, что в Минске на МКАД вечером 24 октября произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Peugeot вылетел с дороги и столкнулся с осветительной мачтой. Мужчина погиб.

В Минске на МКАД водитель вылетел в столб и погиб