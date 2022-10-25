В Минске на МКАД водитель вылетел в столб и погиб

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Опубликовано: 25.10.2022 08:42 , Обновлено: 25.10.2022

В Минске на МКАД вечером 24 октября произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Peugeot вылетел с дороги и столкнулся с осветительной мачтой. Мужчина погиб.

Как рассказали в ГАИ, примерно в 19:53 он водитель ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении проспекта Победителей. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.

Он умер на месте от травм.

Ранее Телеграф писал, что в Минске на улице Вирской вечером 19 октября произошло массовое ДТП. 22-летний парень на каршеринговом авто вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.

В Минске водитель протаранил четыре автомобиля и перевернулся