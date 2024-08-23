Под Марьиной Горкой легковушка столкнулась с трактором - 2 ребенка в больнице
В Пуховичском районе Минской области 23 августа автомобиль Volkswagen столкнулся с трактором МТЗ. В результате ДТП, по информации МВД, пострадали двое детей, их доставили в больницу.
Как сообщили в ведомстве, авария случилась около 10 часов на автодороге М5 “Минск-Гомель”. По предварительной информации правоохранителей, за рулем легковушки была 38-летняя женщина.
Пострадавшей девочке - два года, а мальчику - 11 лет, их отвезли в больницу для оценки состояния здоровья, рассказали в МВД. Там отметили, что все в салоне машины были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка ехала в детском удерживающем устройстве, поэтому удалось избежать серьезных травм.
Ранее Telegraf.news сообщал, что 18 августа в Дзержинском районе Минской области автобус с 46 пассажирами врезался в придорожные деревья. По информации Министерства здравоохранения, госпитализировали троих. ДТП случилось около шести утра на автодороге М1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации».
В Дзержинском районе автобус с 46 пассажирами врезался в деревья