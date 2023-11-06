В Могилеве на стройке школы разбился рабочий
В Могилеве на площадке, где строят новую школу, плотник упал с высоты и умер. О происшествии сообщили в телеграм-канале Следственного комитете 6 ноября.
По информации СК, инцидент произошел вечером в воскресенье 5 ноября.
Предварительно известно, что 50-летний мужчина “при производстве работ по устройству монолитных участков” упал с ригеля первого этажа на железобетонную поверхность.
[info_b]Ригель —опорная балка, на которую опираются другие несущие элементы строительного сооружения (балки, стойки, колонны, стены).[/info_b]
По словам следователей, плотник нарушил правила техники безопасности — он не надел страховочный ремень и не застегнул каску.
Сейчас эксперты проводят проверку: выясняют причины произошедшего и условия, которые привели к смерти рабочего.
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