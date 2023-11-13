В Могилеве мужчина подделал справку о зарплате. Но без денег и машины в итоге остался другой. Это как?

Опубликовано: 13.11.2023 12:57 , Обновлено: 13.11.2023

В УВД Могилевской области рассказали, что 25-летний парень подделал справку о доходах, чтобы взять кредит на автомобиль. В банке ему поверили и деньги выдали. Тот даже машину купил, но по кредиту на сумму 20700 рублей платить отказался.

“Как итог, в оперативно-дежурную службу Октябрьского РОВД Могилева с заявлением обратился представитель одного из банковских учреждений областного центра”, - рассказали в пресс-службе УВД Могилевской области.

Там заявили, что следователем выяснили, что молодой человек предоставил справку о доходах, “которая в ходе проверки оказалась фиктивной”. Как оказалось, парень и не собирался ездить на автомобиле, перепродав тот уже на следующий день. А полученные деньги от сделки “потратил на личные нужды”.

Теперь мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, и углвлнгетдело по соответствующей статье завели.

Но беда пришла не только к нему. В милиции рассказали, что покупатель машины, который в сфере не участвовал и ни о чем не подозревал, теперь может остаться как без денег, которые за нее заплатил, так и без самой машины. Она же был в залоге у банка.

“В таком случае банк обращает взыскание на предмет залога, а практика показывает, что новый владелец, являясь добросовестным приобретателем, лишается и кредитной машины, и денег. Чтобы не оказаться в такой ситуации, до покупки стоит изучить реестр движимого имущества, обремененного залогом”, - посоветовали в УВД.

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