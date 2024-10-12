В Могилеве автобус въехал в столб. Пострадали пассажиры

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Опубликовано: 12.10.2024 10:42 , Обновлено: 12.10.2024

В ОВД Могилевской области сообщили, что в Могилеве пассажирский автобус въехал в столб уличного фонаря. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля.

В милиции утверждают, что Аравия произошла из-за невнимательности 44-летнего водителя.

“В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажирки получили травмы. Для осмотра и оказания необходимой помощи их доставили в больницу”, - сообщили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что днём 9 октября на на одном из круговых перекрёстков в Минске троллейбус врезался в фуру. В ГАИ рассказали подробности ДТП и показали видео самого столкновения.

В ГАИ показали, как в Минске троллейбус врезался в фуру