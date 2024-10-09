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В ГАИ показали, как в Минске троллейбус врезался в фуру

В ГАИ показали, как в Минске троллейбус врезался в фуру
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🎥 Видео

Днём 9 октября на на одном из круговых перекрёстков в Минске троллейбус врезался в фуру. В ГАИ рассказали подробности ДТП и показали видео самого столкновения.

Авария произошла около 14:55 на площади Ванеева, где организовано многополосное круговое движение. Несмотря на наличие светофоров, аварии на этом участке нередки.

На этот раз, как заявили в столичной ГАИ, виновником ДТП стал 53-летний водитель троллейбуса. По предварительным данным, это он “не убедился в безопасности совершаемого манёвра” при перестроении из одной полосы в другую и врезался в идущий по соседней полосе грузовой автомобиль IVECO.

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По данным ГАИ, только транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших среди пассажиров общественного транспорта нет, водители также не пострадали. На месте

Момент столкновения троллейбуса и фуры попал на камеру наружного наблюдения. Видео поделились в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с этим ДТП в ГАИ напомнили водителям, что прежде, чем перестроиться из полосы в полосу, необходимо убедиться безопасности манёвра и что он “не создаёт препятствия и опасности для дорожного движения”, а также в обязательном порядке включить “поворотники”.

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