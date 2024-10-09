В ГАИ показали, как в Минске троллейбус врезался в фуру

🎥 Видео

Опубликовано: 09.10.2024 07:39 , Обновлено: 09.10.2024

Днём 9 октября на на одном из круговых перекрёстков в Минске троллейбус врезался в фуру. В ГАИ рассказали подробности ДТП и показали видео самого столкновения.

Авария произошла около 14:55 на площади Ванеева, где организовано многополосное круговое движение. Несмотря на наличие светофоров, аварии на этом участке нередки.

На этот раз, как заявили в столичной ГАИ, виновником ДТП стал 53-летний водитель троллейбуса. По предварительным данным, это он “не убедился в безопасности совершаемого манёвра” при перестроении из одной полосы в другую и врезался в идущий по соседней полосе грузовой автомобиль IVECO.

















По данным ГАИ, только транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших среди пассажиров общественного транспорта нет, водители также не пострадали. На месте

Момент столкновения троллейбуса и фуры попал на камеру наружного наблюдения. Видео поделились в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с этим ДТП в ГАИ напомнили водителям, что прежде, чем перестроиться из полосы в полосу, необходимо убедиться безопасности манёвра и что он “не создаёт препятствия и опасности для дорожного движения”, а также в обязательном порядке включить “поворотники”.