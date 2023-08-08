Самолёт «Белавиа» совершил в Витебске экстренную посадку. Что известно?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 08.08.2023 18:42 , Обновлено: 08.08.2023

Воздушное судно компании «Belavia» Embraer E195LR, вылетевший 8 августа из Москвы (Домодедово, в 15:13) и направлявшийся в Минск, в 16:30 совершил в Витебске вынужденную посадку.

Автор тг-канала “От Винта. Авиация Беларуси”, ссылаясь на свой источник написал, что причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Но с ним, видимо, всё нормально, он смог улететь в Минск этим же рейсом.

“Через почти 40 минут после посадки самолет продолжил полет и благополучно приземлился”, написал автор тг-канала. Отклонение от расписания составило почти час.

О посадке самолета в Витебске свидетельствуют и данные портала flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Официальной информации, на момент написания этого материала, на сайте “Белавиа” не было.

Ранее Телеграф писал, что «Белавиа» предложила улететь в Москву со скидкой 20%:

«Белавиа» предложила улететь в Москву со скидкой 20%. Куда ещё и где искать промо-коды с 8 по 11 августа?