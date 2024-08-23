В Минздраве пообещали "объективизацию всех фактов", связанных со смертью 10-летней девочки в больнице в Старых Дорогах

Опубликовано: 23.08.2024 14:37 , Обновлено: 23.08.2024

В пресс-службе Минздрава Беларуси сообщили, что проводят официальные расследование внезапной смерти 10-летней пациентки в Стародорожской ЦРБ. Для этого в город отправили "группу экспертов ведомства", которым дали указание провести изучение всех материалов дела.

“Также проводится объективизация всех фактов, изложенных в Интернет-пространстве и выявленных рабочей группой на настоящий момент”, - заявили в министерстве, не уточнив, что имели в виду.

Там пообещали, что окончательные выводы сделают “по результатам работы комиссии и после завершения всех лабораторных исследований”. “Данный случай в обязательном порядке будет рассмотрен на лечебно-контрольном совете Минздрава”, - утверждают в ведомстве.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в Старых Дорогах Минской области 20 августа в больнице умерла 10-летняя девочка из-за внезапной остановки сердца. Причем от момента госпитализации до трагедии прошло чуть меньше пяти часов. О случившемся рассказали в главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома, а также дядя ребенка.

«Шок для медработников» — В Старых Дорогах у 10-летней девочки внезапно остановилось сердце