"Шок для медработников" - В Старых Дорогах у 10-летней девочки внезапно остановилось сердце

Опубликовано: 21.08.2024 20:10 , Обновлено: 21.08.2024

В Старых Дорогах Минской области 20 августа в больнице умерла 10-летняя девочка из-за внезапной остановки сердца. Причем от момента госпитализации до трагедии прошло чуть меньше пяти часов. О случившемся рассказали в главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома, а также дядя ребенка.

Как передала госгазета “Минская правда”, девочку госпитализировали в 18:05 в удовлетворительном состоянии. Через три часа ребенок потерял сознание, медики зафиксировали остановку сердца. По информации главного управления по здравоохранению Миноблисполкома, врачи-специалисты вместе с выездной реанимационной бригадой на протяжении двух часов пытались спасти ребенка.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, в 22:50 девочка умерла. “Это шок не только для родителей, но и для медицинских работников учреждения здравоохранения, оказывающих ему [ребенку] помощь”, - отметили в ведомстве.

Там также рассказали, что ребенка госпитализировали на стационарное лечение по направлению педиатра. Для оценки всех этапов оказания медпомощи этой девочке привлекли комиссию Министерства здравоохранения и главного управления по здравоохранению Миноблисполкома.

Тело ребенка направили на судмедэкспертизу, где должны установить диагноз.

Что рассказал дядя девочки

С порталом Onliner связался дядя ребенка Сергей, который рассказал, что, со слов матери девочки, в воскресенье она пожаловалась на тошноту и боли в голове. “Также была искажена речь, как обычно бывает при инсульте. Они обратились в приемное отделение районной больницы, сестра попросила дать направление на КТ или МРТ”, - передал мужчина.

Дежурный врач ответила, что у ребенка не может быть инсульта, но предложила госпитализацию из-за, предположительно, ротавируса. От нее мать отказалась и пошла с ребенком домой. “А во вторник девочке снова стало плохо. В итоге с тем же диагнозом (ротавирус) ее часов в 18 положили в больницу”, - рассказал Сергей, добавив, что в 21 час его сестра навещала свою дочь, и “все было нормально”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в феврале 2024 года в Минске 31-летняя женщина обвинила врачей 5-го роддома города в отказе в кесаревом сечении, из-за чего, по мнению женщины, умерла ее новорожденная дочь. По словам роженицы, ее первая беременность протекала без осложнений, а госпитализация в роддом была плановой.

«Уверена, ребенок был бы жив» — Минчанка, потерявшая дочь при родах, обвинила врачей в халатности и отказе в кесаревом