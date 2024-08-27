В Минском районе вспыхнула автомойка — 3 человека в тяжёлом состоянии

🎥 Видео

Опубликовано: 27.08.2024 16:28 , Обновлено: 27.08.2024

Во вторник днём на одной из автомоек в Минском районе, недалеко от агрогородка Озерцо, вспыхнул пожар. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание произошло из-за обрушения перекрытия на полуприцеп-цистерну грузового автомобиля, который находился внутри гаража.

В спасательном ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работало 20 машин спецтехники, благодаря которым возгорание удалось потушить. Там добавили, что в результате инцидента пострадали 2 человека — их тут же увезли в больницу. Кроме того, с тепловым ударом госпитализировали одного из спасателей.Чуть позже в Минздраве рассказали, что их состояние характеризуется как стабильно тяжёлое.

“На сегодня трое пострадавших находятся в отделении реанимации. Проводится комплекс диагностических мероприятий, а также привлечены специалисты республиканских учреждений для последующего определения и тактики лечения этих пациентов”, — отметил начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Леонид Недень.

Ранее Telegraf.news писал, что в Старых Дорогах Минской области 20 августа в больнице умерла 10-летняя девочка из-за внезапной остановки сердца. Причём от момента госпитализации до трагедии прошло чуть меньше пяти часов. О случившемся рассказали в главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома, а также дядя ребенка.

«Шок для медработников» — В Старых Дорогах у 10-летней девочки внезапно остановилось сердце