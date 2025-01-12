В Минске женщина пошла принимать ванну с телефоном и погибла от удара током
В Минске вечером 11 января в одном из столичных общежитий от удара током погибла 35-летняя женщина. По предварительной информации, минчанка включила стиральную машину и пошла принимать ванну, взяв с собой мобильный телефон. Более того, поставила его на зарядку.
Спустя некоторое время соседи по блоку услышали странные звуки из ванной комнаты. Они открыли дверь и увидели, что женщину бьёт током.
Несмотря на попытки оказать помощь, спасти пострадавшую не удалось. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи проводят проверку по данному факту.
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