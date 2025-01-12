В Борисове подросток петардой взорвал унитаз в колледже. Получил «уголовку» за хулиганство

Опубликовано: 12.01.2025 10:39 , Обновлено: 12.01.2025

В Борисове 16-летний учащийся колледжа взорвал петардой унитаз в туалете учебного заведения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Как [link href=“https://t.me/minobl_uvd/48962” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в милиции, инцидент произошёл днём, во время перерыва между занятиями. Компания подростков зашла в туалет колледжа на первом этаже. Одному из них пришла в голову идея заложить петарду в основание унитаза. В результате «подрыва» от него откололась часть. Один из подростков снял всё происходящее на камеру мобильного телефона.

Личность хулигана оперативно установили. Как отметили следователи, причину своего поступка подросток объяснить не смог. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как директор столичной фирмы по оказанию ритуальных услуг обманул 16 минчан, сумма ущерба составила свыше 70 тыс. рублей. В отношении 42-летнего мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.