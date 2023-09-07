В минском метро пассажир упал на рельсы

Опубликовано: 07.09.2023 13:32 , Обновлено: 07.09.2023

На станции метро "Партизанская" 7 сентября временно останавливали движение поездов по Автозаводской линии. Об этом сообщили в телеграм-канале Минского метрополитена.

Причиной там назвали “инцидент с пассажиром”, который произошел в 13:01.

“Какой-то пассажир упал на рельсы, как я понял”, — рассказал Телеграфу очевидец.

По данным метрополитена, задержка составила всего 13 минут: В 13:14 на контактный рельс подали напряжение и восстановили движение по красной ветке.

Что с пассажиром, там не сообщили.

Ранее Телеграф писал, что в минском метро на станции «Михалово» служба безопасности остановила мужчину, который пытался пронести холодное оружие.

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