В минском метро пассажир упал на рельсы
На станции метро "Партизанская" 7 сентября временно останавливали движение поездов по Автозаводской линии. Об этом сообщили в телеграм-канале Минского метрополитена.
Причиной там назвали “инцидент с пассажиром”, который произошел в 13:01.
“Какой-то пассажир упал на рельсы, как я понял”, — рассказал Телеграфу очевидец.
По данным метрополитена, задержка составила всего 13 минут: В 13:14 на контактный рельс подали напряжение и восстановили движение по красной ветке.
Что с пассажиром, там не сообщили.
Ранее Телеграф писал, что в минском метро на станции «Михалово» служба безопасности остановила мужчину, который пытался пронести холодное оружие.
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