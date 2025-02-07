В Минском метрополитене девушка упала на рельсы перед поездом

Опубликовано: 07.02.2025 14:50 , Обновлено: 07.02.2025

В пресс-службе Минского метрополитена сообщили, что днем 7 февраля останавливали движение на Автозаводской линии из-за "инцидента с пассажиром". Через 9 минут после остановки движение поездов возобновили. Как стало известно позже, на рельсы упала девушка.

По информации метрополитена, инцидент произошел в 13:53 на станции метро “Купаловская”. “В 14:02 было подано напряжение на контактный рельс и восстановлено движение поездов”, - [link href=“https://t.me/minskoemetro/10725” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в пресс-службе метро.

В 14:54 минская милиция [link href=“https://t.me/police_minsk/25746” target=“_blank” rel=“noopener”] написала [/link] в своем Telegram-канале, что на станции метро “Купаловская” на рельсы упала 18-летняя девушка. После того, как с рельса сняли контактное напряжение, ее подняли и передали медикам.

“С травмами она доставлена в больницу”, - добавили правоохранители. Причина случившегося пока не известна.

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети появилось видео инцидента в столичном метро, из-за которого 17 декабря остановили движение по Автозаводской линии. Оказалось, что на станции “Спортивная” с платформы спрыгнул молодой человек: усевшись на рельсы, он какое-то время отказывался уходить.

«Давай руку» — В Минском метро молодой человек упал на рельсы и не хотел вставать