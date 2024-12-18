"Давай руку" - В Минском метро молодой человек упал на рельсы и не хотел вставать

🎥 Видео

Опубликовано: 18.12.2024 13:29 , Обновлено: 18.12.2024

В Сети появилось видео инцидента в столичном метро, из-за которого 17 декабря остановили движение по Автозаводской линии. Оказалось, что на станции "Спортивная" с платформы спрыгнул молодой человек: усевшись на рельсы, он какое-то время отказывался уходить.

В официальном Telegram-канале Минского метрополитена инцидент описали коротким стандартным сообщением, отметив, что из-за “инцидента с пассажиром” движение поездов было остановлено “на несколько минут”, после чего метро вернулось к работе в штатном режиме.

Между тем, в Telegram-канале “Минск. Главное!” выложили видео, снятое очевидцами происшествия. На них видно, что молодой человек сидит на рельсах прямо перед стоящим поездом.