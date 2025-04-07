В минском метро останавливалась Московская линия. Что известно?

Опубликовано: 07.04.2025 09:26 , Обновлено: 07.04.2025

Минский метрополитен отчитался о сбое в своей работе. Утром 7 апреля произошла остановка поезда на станции «Московская» — как указала пресс-служба, по неким «техническим причинам».

В результате этого инцидента пришлось временно остановить движение поездов по всей Московской линии. Сколько именно продлился этот коллапс и в чём заключались те самые «технические причины», пресс-служба метрополитена не уточнила.

К моменту публикации официального сообщения движение поездов, как заверили в метро, уже восстановили. Однако пассажирам, вероятно, пришлось столкнуться с нарушениями графика, поскольку сообщалось о проведении «диспетчерской регулировки движения».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как утром 6 апреля в Брагине Гомельской области милиция устроила стрельбу во дворе многоквартирного жилого дома по улице Скорохода. Причиной оказалось вовсе не задержание потенциально опасного преступника, однако веский повод открыть огонь у милиционеров, действительно, был.

В Брагине милиция открыла огонь во дворе жилой многоэтажки. Что случилось?