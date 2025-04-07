В Брагине милиция открыла огонь во дворе жилой многоэтажки. Что случилось?

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Опубликовано: 07.04.2025 07:29 , Обновлено: 07.04.2025

Утром 6 апреля в Брагине Гомельской области милиция устроила стрельбу во дворе многоквартирного жилого дома по улице Скорохода. Причиной оказалось вовсе не задержание потенциально опасного преступника, однако веский повод открыть огонь у милиционеров, действительно, был.

Достать табельное оружие милиционерам пришлось для того, чтобы обезвредить лису, которая забрела в жилой квартал города. У местных жителей, которые заметили дикое животное под балконом одной из многоэтажек, возникли подозрения, что лиса больна бешенством: у неё была облезлая шерсть и шла пена из пасти.

Люди обратились в милицию и на вызов прибыли участковый инспектор Павел Кригер и милиционер-водитель Василий Царенок, сообщил Telegram-канал “Сожский Форпост”.

“Для обезвреживания лисы принято решение использовать огнестрельное оружие. Одним прицельным выстрелом хищник был ликвидирован. Местные жители и стражи порядка не пострадали”, - отчитались гомельские правоохранители и поделились заблюренным фото убитого животного и фото милиционеров, которые убили бешеную лису.









Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года жители микрорайона Ольшанка в Гродно обеспокоились участившимися визитами лис. По их словам, рыжие хищники начали вести себя в городе «по-хозяйски» и представлять опасность для домашних животных и людей.

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