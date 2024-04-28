В минском магазине мужчина пробил на кассе самообслуживания картофель вместо арахиса. Какой штраф выписали?

Опубликовано: 28.04.2024 19:58 , Обновлено: 25.04.2025

Появление касс самообслуживания в магазинах белорусских городов принесло покупателям не только удобство, но и возможность получить "административку". Один из случаев произошел в Минске: мужчина на кассе самообслуживания пробил вместо арахиса, который он по факту покупал, картофель, цена на который значительно ниже. В итоге у него - "административка" за мелкое хищение.

В материалах дела, которые привел суд Советского района столицы, сказано, что белорус “тайно похитил 0,558 кг арахиса жареного соленого стоимостью 7,08 рубля, выбрав при оплате в электронном каталоге товаров кассы самообслуживания картофель свежий стоимостью 0,65 рублей за 1 кг, заплатив за указанный товар 0,38 рубля”.

Так мужчина “сэкономил” 6,7 рубля. На суд он не явился, как отметили в постановлении, и о причинах неявки не сообщил.

Тем не менее суд постановил, что белорус, согласно ст. 11.1 КоАП Беларуси, виновен в мелком хищении путем мошенничества. Наказание - штраф в размере трех базовых величин ( 120 рублей). Кроме того, мужчина должен возместить магазину имущественный ущерб на сумму 6,7 рубля.

Еще одно “хищение” на кассе самообслуживания

Кстати, похожий случай произошел также в Ивацевичском районе Брестской области. Там женщина “совершила хищение 128 г чеснока стоимостью 1,60 рубля, произведя расчет на кассе самообслуживания вместо 128 г чеснока 128 г картофеля, стоимость которого составляет 13 копеек”.

Так, согласно материалам суда, белоруска причинила ущерб магазину на сумму 1,47 рубля. На суде женщина призналась, что “умышленно вместо приобретаемого чеснока выбрала картофель, который по цене значительно ниже”.

После оплаты она вышла за кассу, но ее задержали работники магазина. Также сказано, что купленный чеснок белоруска оплатила полностью.

В этом случае суд признал правонарушение женщины “малозначительным”. В итоге от административной ответственности ее освободили, а производство по делу прекратили.

[info_b]Малозначительным признается деяние, содержащее признаки какого-либо административного правонарушения и причинившее незначительный вред охраняемым правам и интересам.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, как минчанин отсудил 179 рублей за неприжившиеся саженцы персика и винограда. Их он купил у одной частной фирмы, гарантийный срок на товар составлял 90 дней.

Минчанин отсудил 179 рублей за неприжившиеся саженцы персика и винограда. А так можно?