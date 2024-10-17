В минском аэропорту россиянину пригрозили штрафом до 8,7 тыс. рублей. Что вез в личном багаже?

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Опубликовано: 17.10.2024 13:55 , Обновлено: 17.10.2024

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси рассказали, как россиянин хотел привезти из Дубая в Беларусь через аэропорт "Минск" в личном багаже 120 кг живых лобстеров. Теперь мужчине грозит штраф до 8,7 тыс. белорусских рублей.

В ГТК уточнили, что россиянин пошел в зеленый коридор в аэропорту, куда идут с товарами, не требующими декларирования. Как пояснили в ведомстве, при провозе через границу ракообразных, к которым и относятся лобстеры, необходим ветеринарный сертификат, подтверждающий их безопасность.

Фото: ГТК Беларуси

При досмотре багажа россиянина минские таможенники нашли пять коробок с коммерческой партией лобстеров на сумму 29 тыс. рублей, которые, по информации ГТК, мужчина хотел реализовать на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Фото: ГТК Беларуси

В ведомстве рассказали, что для личных нужд можно ввозить до пяти кило подобного товара и только при наличии ветеринарного сертификата. На россиянина составили административный протокол по части 4 статьи 15.5 (Недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах) КоАП Беларуси.

Фото: ГТК Беларуси

Теперь мужчине грозит штраф в размере от 10% до 30% от стоимости незаконно перевозимого товара (от 2,9 тыс. до 8,7 тыс. белорусских рублей). А лобстеров, по информации ГТК, передали ветеринарной службе.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГТК Беларуси 26 сентября рассказали о необычной контрабанде, которую удалось обнаружить брестским таможенникам. После проверки международного рейсового автобуса на границе с Польшей они нашли там 19 королевских питонов.

В рейсовом автобусе на границе с Польшей брестские таможенники нашли 19 королевских питонов