Инцидент в России показал, почему электросамокаты нельзя возить в лифте
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В Краснодарском крае мужчина зашел в лифт с электросамокатом и чуть не сгорел заживо. Об этом сообщили местные СМИ и телеграм-каналы. Также появилось видео с места происшествия.
37-летний россиянин решил отвезти сломанный самокат в ремонт. Он зашел с ним лифт, но внезапно средство передвижения загорелось. Дверцы к этому времени были уже заблокированы.
Мужчину срочно госпитализировали, у него обгорело 60% кожи.
Момент возгорания попал на видео.
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