Инцидент в России показал, почему электросамокаты нельзя возить в лифте

🎥 Видео

Опубликовано: 23.09.2022 13:11 , Обновлено: 23.09.2022

В Краснодарском крае мужчина зашел в лифт с электросамокатом и чуть не сгорел заживо. Об этом сообщили местные СМИ и телеграм-каналы. Также появилось видео с места происшествия.

37-летний россиянин решил отвезти сломанный самокат в ремонт. Он зашел с ним лифт, но внезапно средство передвижения загорелось. Дверцы к этому времени были уже заблокированы.

Мужчину срочно госпитализировали, у него обгорело 60% кожи.

Момент возгорания попал на видео.

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