В Минскэнерго объяснили, почему в минском Уручье пропала вода

Опубликовано: 19.09.2025 11:37 , Обновлено: 19.09.2025

В Минскэнерго 19 сентября назвали причину, по которой жители столичного Уручья могли утром оказаться без воды.

Согласно сообщению в официальном телеграм-канале предприятия, в 8:33 произошло отключение электрической сети 10 кВ, питающей насосную станцию «Рогачевская». Возможной причиной специалисты назвали повреждение трансформатора и кабельной линии 10 кВ

“В связи с данным отключением произошла остановка оборудования насосной станции. Вследствие этого в жилом районе Уручье (в границах МКАД — пр. Независимости — ул. Рогачёвской — ул. Героев 120-й дивизии – ул. Скорины) могли наблюдаться временные перебои с водоснабжением”, — отметили в Минскэнерго.

Там заявили, что электроснабжение насосной станции «Рогачевская» “было восстановлено сегодня в 9:04”.

Сейчас специалисты проводят электрофизические испытания оборудования, чтобы точно установить причину отключения.

Ранее Telegraf.news писал, что в Брестской области вблизи рабочего поселка Речица Столинского района утром 12 сентября прорвало трубопровод. По данным Брестского областного управления МЧС, без воды остались почти три тысячи домохозяйств, а также несколько социальных объектов.

Под Столином прорвало трубопровод – тысячи домов остались без воды