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Под Столином прорвало трубопровод – тысячи домов остались без воды

Под Столином прорвало трубопровод – тысячи домов остались без воды
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В Брестской области вблизи рабочего поселка Речица Столинского района утром 12 сентября прорвало трубопровод. По данным Брестского областного управления МЧС, без воды остались почти три тысячи домохозяйств, а также несколько социальных объектов. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии.

По информации спасателей, порыв произошёл на центральном водопроводе холодной воды. В результате на время ремонтных работ подачу холодной воды пришлось отключить. Без неё остались:

  • 2829 жилых домов,
  • 2 школы,
  • 2 детских сада,
  • социальный приют.

К социальным объектам организовали подвоз воды.

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В МЧС сообщили, что председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям поручил Столинскому ЖКХ устранить порыв “в кратчайшие сроки” и обеспечить население питьевой водой.

Сейчас на месте порыва задействованы 6 единиц техники и 12 человек в составе двух аварийных бригад ЖКХ. Спасатели координируют их работу.

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Водоснабжение потребителей восстановлено, сообщило МЧС Беларуси в 16:27.

https://youtu.be/Jb3npqWStmo

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