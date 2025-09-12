Под Столином прорвало трубопровод – тысячи домов остались без воды
В Брестской области вблизи рабочего поселка Речица Столинского района утром 12 сентября прорвало трубопровод. По данным Брестского областного управления МЧС, без воды остались почти три тысячи домохозяйств, а также несколько социальных объектов. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии.
По информации спасателей, порыв произошёл на центральном водопроводе холодной воды. В результате на время ремонтных работ подачу холодной воды пришлось отключить. Без неё остались:
- 2829 жилых домов,
- 2 школы,
- 2 детских сада,
- социальный приют.
К социальным объектам организовали подвоз воды.
В МЧС сообщили, что председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям поручил Столинскому ЖКХ устранить порыв “в кратчайшие сроки” и обеспечить население питьевой водой.
Сейчас на месте порыва задействованы 6 единиц техники и 12 человек в составе двух аварийных бригад ЖКХ. Спасатели координируют их работу.
Водоснабжение потребителей восстановлено, сообщило МЧС Беларуси в 16:27.