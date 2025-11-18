В Минске "заминировали" детскую поликлинику
В столичную милицию 18 ноября поступило сообщение о минировании 3-й городской детской клинической поликлиники. Такую информацию распространил официальный Telegram-канал администрации Октябрьского района Минска.
По данным городской районной администрации, в настоящее время в здании поликлиники, расположенной по адресу улица Могилевская, 2/3, работают сотрудники милиции.
Оказание медицинской помощи приостановили - для безопасности посетителей и работников учреждения, однако об эвакуации здания в администрации не сообщили.
Там лишь напомнили об уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об опасности - максимальное наказание за подобные сообщения предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Это уже второй подобный инцидент в Минске за последние сутки - накануне неизвестный “заминировал” детский сад в Московском районе столицы. Сообщение оказалось ложным: специальная саперно-пиротехническая группа обследовала детский садик и прилегающую территорию и никаких взрывных устройств не обнаружила.