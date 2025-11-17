В Минске "заминировали" детский сад

Опубликовано: 17.11.2025 12:57 , Обновлено: 17.11.2025

В ГУВД Минска сообщили, что в понедельник, 17 ноября, получили сообщение о минировании детского садика. Речь идёт о ГУО "Детский сад № 7", в котором якобы заложили взрывные устройства.

В итоге, администрация учреждения эвакуировала детей и весь персонал. На место происшествия приехали милиционеры и потом приняли все предписываемые в таких случаях меры безопасности.

Позднее специальная саперно-пиротехническая группа обследовала детский садик и прилегающую территорию – взрывных устройств не обнаружила.

В милиции предупредили, что за “заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет”.