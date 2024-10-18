В Минске заметили большие клубы черного дыма над складом

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Опубликовано: 18.10.2024 23:13 , Обновлено: 19.10.2024

В МЧС сообщили о пожаре на складе в Минске и показали видео, на котором видны большие черные клубы дыма над сооружением. Пока известно об одном погибшем.

[info_b]После того, как спасатели потушили пожар, внутри выгоревшего склада обнаружили тело погибшего мужчины 2003 года рождения.

По данным МЧС, в результате происшествия было уничтожено оборудование, сырье и готовая продукция на площади 1230 кв.м, повреждена металлическая кровля и стены на площади 3000 кв.м.[/info_b]

В ведомстве уточнили, что склад загорелся по улице Селицкого, 11 в столице. Сейчас спасатели тушат пожар. Там уже нашли одного погибшего человека, его личность устанавливают, передало агентство БелТА.

По данным МЧС, на складе загорелись пластиковые изделия размером около 50х100 метров по всей площади, огонь распространился на кровлю. Параллельно спасатели ищут возможных пострадавших.

На месте ЧП работают 19 единиц техники.

Ранее Telegraf.news писал, что В МЧС сообщили о пожаре 16 октября в общежитии в Бобруйске Могилевской области. По информации ведомства, одного человека госпитализировали.

В Бобруйске загорелось общежитие