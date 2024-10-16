В Бобруйске загорелось общежитие
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В МЧС сообщили о пожаре 16 октября в общежитии в Бобруйске Могилевской области. По информации ведомства, одного человека госпитализировали.
Как уточнили в МЧС, горела подсобка на четвертом этаже общежития по улице Ленина райцентра. Там нашли и спасли мужчину 1973 года рождения.
Его, по данным министерства, госпитализировали с отравлением продуктами горения. Пожар ликвидировали, огонь повредил имущество в подсобке, закоптил стены и потолок, сообщили в ведомстве.
Предполагаемая причина случившегося - неосторожное обращение с огнем при курении.