В Минске загорелся тепличный комбинат

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Опубликовано: 24.04.2023 23:05 , Обновлено: 24.04.2023

В пресс-службе МЧС 24 апреля сообщили, что подразделения пожарных выехали по сообщению о пожаре на территории парниково-тепличного комбината.

Он находится на улице Монтажников,27 в Минске, на кольцевой дороге. “Сейчас спасатели работают на месте”, - сообщили в МЧС.

“Пожар на Монтажников локализован. Его предварительная площадь составляет 400кв.м. Подразделения МЧС продолжают работу на месте пожара”, - сообщили в ведомстве позже.

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