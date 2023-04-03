Нет светильников — В Минсельхозе рассказали, почему в белорусских магазинах не хватает 2 тыс. тонн огурцов

Опубликовано: 03.04.2023 11:49 , Обновлено: 03.04.2023

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, почему в Беларуси дефицит свежих огурцов в межсезонье составляет 2 тыс. тонн, а помидоров — 11 тыс. тонн.

По словам начальника главного управления растениеводства Николая Лешика, это связано с «недостатком мощностей наших тепличных хозяйств для производства продукции в полном объеме».

Он привел пример, что из 230 га современных теплиц, только на 159 га «возможно обеспечить необходимый температурный режим на протяжение всего года и прежде всего в межсезонный период».

Лещик отметил, что сейчас чиновники просчитывают возможность досветки белорусских огурцов и помидоров в теплицах. Но для этого нужно больше электроэнергии и обогрева. В сами теплицы необходимо установить новые светильники, к которым надо подвести новые кабели, передает Myfin.

«На все это требуются большие деньги. […] Для покрытия дефицита надо модернизировать порядка 44 га теплиц», — заявил специалист, добавив, что если это невозможно, придется строить столько же новых теплиц.

«Другого выхода нет. Отечественный продукт должен присутствовать, и нам необходимо решить вопрос с производством продукции и в зимний период», — сказал представитель министерства.

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Яркая упаковка

В свою очередь в Белкоопсоюзе рассказали об «инвестиционном проекте» по созданию упаковки для замороженных ягод, грибов и овощей. Объем инвестиций — более 1,5 млн. рублей.

«Мы хотим в первую очередь занять нишу упаковки, удобной для нашего потребителя, яркой, узнаваемой», — заявили там.

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