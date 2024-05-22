В Минске задымились два маршрутных автобуса МАЗ

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Опубликовано: 22.05.2024 08:09 , Обновлено: 22.05.2024

Сразу два схожих ЧП произошли на днях в Минске - прямо на маршруте задымились пассажирские автобусы МАЗ. В обоих случаях водителям удалось самостоятельно справиться с ситуацией, не вызывая спасателей.

Как сообщило агентство “Минск-Новости”, первый инцидент произошёл в столичном микрорайоне Уручье. По предварительным данным, в автобусе заклинил генератор, из-за которого произошло расслоение и обрыв приводного ремня, из-за чего и повалил дым. Водитель оперативно воспользовался огнетушителем и не допустил открытого пламени.

Момент тушения автобуса сняли на видео очевидцы и поделились с редакцией.

По данным агентства, автобус отбуксировали в парк для ремонта, пострадавших в результате ЧП не было.

Обошлось без пострадавших и в столичной Петровщине, где задымился автобус, шедший по маршруту №84. Там в автобусе вовремя сработала система пожаротушения. Водитель же тут же обесточил автобус, тем самым не допустив возгорания.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 19 мая на проспекте Машерова в Минске загорелся городской автобус. В том случае без помощи сотрудников МЧС справиться не удалось. Причину возгорания пассажирского транспорта тогда не назвали.

На проспекте Машерова в Минске сгорел автобус