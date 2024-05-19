На проспекте Машерова в Минске сгорел автобус

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Опубликовано: 19.05.2024 15:16 , Обновлено: 19.05.2024

Сегодня днём, 19 мая, на проспекте Машерова в Минске загорелся городской автобус. На место прибыли сотрудники МЧС, которые и потушили транспортное средство. По информации ведомства, причина устанавливается, никто из пассажиров не пострадал.

https://www.youtube.com/watch?v=hgARBE3_wdc&t=33s

Ранее Telegraf.news писал, что в субботу вечером, 18 мая, на автодороге М-4 “Минск — Могилёв”, вблизи посёлка Привольный Минского района, произошло лобовое столкновение. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по встречной полосе, врезался в Renault, за рулём которого находился 32-летний житель столицы.

Под Минском два автомобиля врезались лоб в лоб — водители скончались на месте