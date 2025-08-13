ГУБОПиК со спецназом задержали чиновника Брестского облисполкома

Опубликовано: 13.08.2025 09:34 , Обновлено: 13.08.2025

На Брестчине сотрудники ГУБОПиК задержали представителя главного управления здравоохранения облисполкома при получении взятки. Об этом заявила пресс-служба МВД.

Задержание проводило 6-е управление ГУБОПиК по Брестской области при силовой поддержке отряда спецназначения «Шторм». В ведомстве заявили, что 56-летний мужчина является должностным лицом.

По версии силовиков, он принял около трёх тысяч рублей в эквиваленте от 42-летней женщины, которая является медицинским работником. Как сообщило МВД, деньги предназначались за «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию», а именно за «продвижение по карьерной лестнице».

По оперативной информации, это «случай не единичный». Сейчас правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды противоправной деятельности.

Следователи возбудили уголовное дело за получение взятки. Мужчина содержится в ИВС. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы .