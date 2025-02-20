В Минске за утро случилось 3 массовых ДТП. Чего опасаться в "день жестянщика"?

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Опубликовано: 20.02.2025 14:43 , Обновлено: 20.02.2025

В Минске утром 20 февраля произошло три ДТП, в двух из которых столкнулись четыре и больше машин. В столичной Госавтоинспекции показали фото и видео с места аварий, а также рассказали, чего опасаться в "день жестянщика".

Так, в первом случае около 8:10 на перекрестке улиц Льва Толстого и Суражской из-за, как [link href=“https://t.me/gaiminsk/41737” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] стражи дорог, несоблюдения безопасной дистанции, столкнулись Lexus, Toyota, Renault и Nissan.

Фото: ГАИ Минска

По информации ГАИ, из людей никто не пострадал, а вот у машин - механические повреждения.

Во втором случае причиной аварии инспекторы Госавтоинспекции также [link href=“https://t.me/gaiminsk/41739” target=“_blank” rel=“noopener”] назвали [/link] несоблюдение безопасной дистанции. В 08:50 Mazda ехала по внешнему кольцу МКАД и в районе 54-го км столкнулась с ехавшими попутно KIA и Renault.

По данным стражей дорог, никто не пострадал, а у машин - механические повреждения.

Фото: ГАИ Минска

Фото: ГАИ Минска

А в третьем ДТП столкнулись сразу 5 иномарок: Geely, Opel, два Volkswagen и Fiat. Это произошло в районе 11-го км внешнего кольца МКАД и также из-за, по [link href=“https://t.me/gaiminsk/41742” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] ГАИ, несоблюдения безопасной дистанции. В Госавтоинспекции добавили, что люди в результате аварии не пострадали.

Фото: ГАИ Минска

Фото: ГАИ Минска

Фото: ГАИ Минска

Ранее Telegraf.news писал, что на одной из улиц Минска днем 12 февраля троллейбус сбил сразу двух человек: работников дорожной организации, которые вышли на дорогу для выполнения своих прямых обязанностей. Инцидент попал на видео, которым поделились в Следственном комитете Беларуси.

На видео попало, как в Минске троллейбус сбил двух рабочих дорожной службы