На видео попало, как в Минске троллейбус сбил двух рабочих дорожной службы

🎥 Видео

Опубликовано: 12.02.2025 15:32 , Обновлено: 12.02.2025

На одной из улиц Минска днём 12 февраля троллейбус сбил сразу двух человек - работников дорожной организации, которые вышли на проезжую часть для выполнения своих прямых обязанностей. Инцидент попал на видео, которым поделились в Следственном комитете Беларуси.

По данным ведомства, всё произошло на одном из перекрёстков, на улице Шафарнянского. Уходя на перекрёстке налево, троллейбус, за рулём которого был 40-летний водитель, зацепил двух рабочих, которые стояли на проезжей части, рядом со служебным автомобилем.

Этот момент попал на камеру идущего следом за троллейбусом транспорта.

В Следственном комитете сообщили, что обоих мужчин с различными травмами госпитализировали, а на месте дорожно-транспортного происшествия продолжают работать следователи и судмедэксперты, а также и сотрудники ГАИ, которым ещё предстоит установить все обстоятельства произошедшего.





