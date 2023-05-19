В Минске врачи во время платной операции оставили в вене пациента инородное тело. Как наказали?
Пациента за деньги прооперировали в одной из столичных клиник, но оставили в вене инородное тело. Больница выплатила клиенту денежную компенсацию.
Между пациентом и одной из больниц Минска был заключен договор на проведение платной операции.
«При этом медицинские услуги оказаны ненадлежаще, поскольку при проведении операции в вене пациента было оставлено инородное тело, что повлекло необходимость оказания ему дополнительной медицинской помощи», — рассказалив Генеральной прокуратуре.
Пациент обратился в суд, было заключено мировое соглашение. В итоге больница выплатила пациенту 830,29 рубля в счет оплаты, произведенной по договору и 1500 рублей — возмещения морального вреда, плюс 500 рублей — возмещения судебных расходов за оказание юридической помощи.
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