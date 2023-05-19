Под Слонимом парень на Дне рождения проткнул односельчанина шампуром

Опубликовано: 19.05.2023 10:44 , Обновлено: 19.05.2023

Днем 17 мая в одной из деревень Слонимского района 23-летний парень отмечал день рождения и повздорил с односельчанином. В итоге он проткнул его шампуром.

Мужчины сидели, отмечали день рождения. В какой-то момент между подозреваемым и его 45-летним односельчанином произошел конфликт, во время которого молодой человек схватил шампур и ударил им в живот обидчика. За происходящим наблюдали общие знакомые, которые и вызвали врачей, сообщает Следственный комитет.

Фото: Следственный комитет

Потерпевшего доставили в больницу. Сейчас его состояние стабильное, жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемый позже рассказал, что сожалеет о случившемся и считает, что виной всему алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 УК («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»). Максимальное наказание, которое грозит по этой статье, - лишение свободы сроком до восьми лет.

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