В Минске водителя зажало между машин, когда он вышел из своей из-за ДТП
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В центре Минска 5 декабря на улице Немига водитель Lada въехал во впереди ехавший Volkswagen. Водитель последней пошел к багажнику взять знак аварийной остановки. И тут третья машина Lancia ударила по стоявшим.
В итоге, мужчину зажало между автомобилями. 23-летний водитель Volkswagen получил травмы и был доставлен в больницу. А на месте происшествия принялись за расследование не только инспекторы ГАИ, но и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД.
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Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Минска сообщили, что 5 декабря в 16:25 на проспекте Победителей легковой автомобиль вылетел на пешеходный тротуар прямо на остановку городского транспорта.
Темы: #Происшествия #Беларусь #ДТП #Минск