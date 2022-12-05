В Минске автомобиль вылетел на автобусную остановку

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Опубликовано: 05.12.2022 18:45 , Обновлено: 05.12.2022

В ГАИ Минска сообщили, что 5 декабря в 16:25 на проспекте Победителей легковой автомобиль вылетел на пешеходный тротуар прямо на остановку городского транспорта.

В ГАИ сообщили, что 21-летний водитель автомобиля BMW, “двигаясь по проспекту Победителей со стороны улицы Ратомской в направлении улицы Нарочанской, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части”. К счастью, автоомбиль наехал на стойку дорожных знаков, никто из пешеходов не пострадали

В ГАИ напомнили, что зимой водить автомобиль следует с особой осторожностью.