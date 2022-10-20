В Минске водитель протаранил четыре автомобиля и перевернулся

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Опубликовано: 20.10.2022 09:19 , Обновлено: 20.10.2022

В Минске на улице Вирской вечером 19 октября произошло массовое ДТП. 22-летний парень на каршеринговом авто вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.

Об инциденте рассказали в столичном ГАИ.

Парень на каршеринговом Volkswagen ехал по улице, но в какой-то момент не справился с управлением, протаранил металлическое ограждение, выехал на полосу встречного движения, где врезался в машины Honda, Hyundai, Geely и Mercedes и опрокинулся.

Оказалось, виновник находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови нашли 3,29 промилле алкоголя.

В результате ДТП в больницу доставили четырех человек: водителя и пассажир каршеринга, а также водитель и пассажир Honda.

Ранее Телеграф писал, что 18 октября мужчина попал под колеса автомобиля. Свидетели рассказали, что он резко бросился на проезжую часть на красный свет.

В Минске мужчина бросился под колеса автомобиля