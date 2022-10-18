В Минске мужчина бросился под колеса автомобиля

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Опубликовано: 18.10.2022 12:54 , Обновлено: 18.10.2022

В минской ГАИ сообщила, что 18 октября в 7:10 утра мужчина попал под колеса автомобиля. Свидетели рассказали, что он резко бросился на проезжую часть на красный свет.

В ГАИ уточнили, что 67-летний водитель автомобиля «Ниссан» двигался по улице Притыцкого со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Жудро на разрешающий зелёный свет. Однако на пешеходном переходе вблизи дома №40 сбил 58-летнего мужчину. Пешеход получил травмы и отправился на скорой в больницу.

“Стояли вместе на пешеходном переходе. Потом пострадавший неожиданно побежал на красный. После чего в четвертой полосе на него был совершен наезд”, - рассказал один из пешеходов, который стал свидетелем ДТП.

Ранее Телеграф сообщил, что в субботу, 15 октября в Гродно водитель Citroen решил ситуацию с затором кардинально. Он пошел на таран мешавшего ему автомобиля. Это произошло во дворах улицы Тавлая областного центра.

В Гродно водитель пошел на таран мешавшей ему машины