В Минске водитель не мог выбраться из машины после столкновения

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Опубликовано: 26.10.2022 14:36 , Обновлено: 26.10.2022

В Минске на улице Орловской 26 октября произошло ДТП, в результате которого пострадали две легковые машины.

В интернет попало видео с последствиями аварии. Кажется, ролик сняли почти сразу после столкновения. На нем видно, как два мужчины пытаются помочь водителю одного из авто выбрать из машины. Но безуспешно. Из под капота в тоже время виден то ли пар, то ли дым.

А вторая машина с полностью развороченным капотом в это время стояла в метрах тридцати.

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[obnovleno_b] В ГАИ Минска сообщили, что в ДТП на улице Орловской пострадал один мужчина.

По данным инспекторов, 26 октября около 13:20 82-летний водитель Volvo при повороте не уступил дорогу 37-летнему водителю автомобиля Volkswagen.

В результате ДТП пожилой водитель получил травмы. [/obnovleno_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в Могилеве поздно вечером 24 октября произошло ДТП. Водитель легкового авто Audi наехала на светофор так, что, кажется, будто она использовала его как трамплин.

В Могилеве водитель попыталась использовать светофор как трамплин