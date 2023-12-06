В Минске водитель каршеринга врезался в подземный переход

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Опубликовано: 06.12.2023 10:21 , Обновлено: 06.12.2023

В Минске рано утром в среду, 6 декабря, каршеринговый автомобиль Chevrolet Cobalt врезался в подземный пешеходный переход. По предварительной информации столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением авто.

Как рассказали в ГАИ Минска, ДТП произошло около 5:40, на улице Тимирязева. За рулём каршерингового авто оказался 23-летниймужчина. По мнению инспекторов, он “не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на подземный пешеходный переход”.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

“В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения”, - рассказали о последствиях аварии в ГАИ.

Там также рекомендовали водителям в сложных погодных условиях “снижать скорость движения и избегать резких манёвров и торможений”, а также “сосредоточить внимание при управлении автомобилем” и проявлять “предельную аккуратность и осторожность за рулем”.

Ранее Телеграф сообщи, что в ближайшие дни синоптики спрогнозировали усиление морозов, гололедицу на отдельных участках дорог, а кое-где - осадки. ГАИ, в свою очередь, порекомендовала как следует подготовить транспортные средства к поездкам при низких температурах. Кстати, за некоторые зимние «проколы» можно попасть на штраф.

ГАИ составило список, что белорусы должны «тщательно проверять» в машинах перед поездкой. А штрафы будут?