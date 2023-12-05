ГАИ составило список, что белорусы должны «тщательно проверять» в машинах перед поездкой. А штрафы будут?

Опубликовано: 05.12.2023 16:09 , Обновлено: 05.12.2023

Усиление морозов спрогнозировали синоптики в ближайшие дни. А еще местами осадки и гололедицу на отдельных участках дорог. ГАИ, в свою очередь, порекомендовала как следует подготовить транспортные средства к поездкам при низких температурах. Кстати, за некоторые зимние «проколы» можно попасть на штраф.

Перед дорогой, особенно длинной, нужно тщательно проинспектировать техническое состояние авто, отметили в ведомстве. И уточнили, что особое внимание нужно обратить на машины с дизельным двигателем.

[info_b]По рекомендации ГАИ необходимо:

проверить уровень охлаждающей жидкости;

использовать специальное зимнее дизельное топливо;

проверить заряд аккумулятора и исправность системы отопления;

перед началом движения очистить стекла, зеркала и фары от снега и льда;

заполнить бочок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью.[/info_b]

«Помните о соблюдении повышенных мер безопасности на непредсказуемой зимней дороге. Следует отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог», – посоветовали в Госавтоинспекции.

За что можно получить штраф?

Не только за непристегнутый ремень или за мобильник возле уха во время езды – это очевидно. Но еще и за «неправильную» очистку авто от снега! Прошлой зимой уже были случаи, когда инспекторы штрафовали автолюбителей за снег на машине – на разных частях авто по-разному. И суммы штрафные выходят немалые – до 74 рублей! Подробности – по ссылке ниже.

До 74 рублей. Как белорусы должны чистить машину от снега, чтобы не попасть на штраф?