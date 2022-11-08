В Минске пассажир троллейбуса погиб из-за резкого торможения

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Опубликовано: 08.11.2022 14:15 , Обновлено: 08.11.2022

В Следственном комитете Минска сообщили, что 8 ноября погиб пожилой пассажир троллейбуса, который резко затормозил. Но виновником трагедии, предварительно, может стать водитель другой машины.

Следователи [link href=“https://t.me/skgovby/8391” rel=“noopener” target=“_blank”] считают [/link], что произошло ДТП из-за 26-летнего водителя, который не уступил дорогу маршрутному транспортному средству при повороте.

Водителю троллейбуса пришлось экстренно тормозить, чтобы избежать столкновения с легковой машиной. В результате 84-летний мужчина упал в салоне троллейбуса и от полученных травм скончался. Остальные пассажиры троллейбуса не пострадали.

Ранее Телеграф сообщил, что на youtube-канале Dtp Mogilev появилось видео, на котором женщина бросается под колеса автомобиля. Официально ГАИ Могилевской области и УВД ничего не сообщали.

В сеть попало видео, как женщина бросается на автомобиль на трассе под Могилевом