В Минске топ-менеджер взял у сотрудников "в долг" 200 тысяч рублей. Какой срок грозит?

Опубликовано: 30.09.2025 11:20 , Обновлено: 30.09.2025

Столичная милиция задержала бывшего начальника отдела крупной столичной организации, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина занимал деньги у своих же подчинённых и вкладывал их в собственный бизнес по принципу финансовой пирамиды. Когда бизнес прогорел, возвращать долги топ-менеджер отказался.

Общую сумму ущерба от действий 33-летнего несостоявшегося бизнесмена в милиции оценили примерно в 200 тыс. рублей в эквиваленте.

Как пояснил заместитель начальника отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска Сергей Кухарчик, выйти на такую немалую сумму подозреваемому удалось за счёт того, что он действовал по принципу финансовой пирамиды.

Он систематически брать деньги в долг у своих подчиненных и поначалу нескольким из них вернул их с процентами. Заработав таким образом репутацию благонадёжного должника, в следующий раз ему удалось занять уже более крупные суммы. Однако вернуть их уже не вышло - мужчина начал затягивать со сроками возврата денег, несмотря на имевшиеся на руках сотрудников долговые расписки.

Как выяснили оперативники, деньги мужчина вкладывал в собственный бизнес, но “раскрутиться” не удалось - дело прогорело,а мужчина остался с огромными долгами.

В попытках их закрыть, по версии следствия, бывший топ-менеджер даже ввязался в ещё одну мошенническую схему: продал трём клиентам организации дорогостоящее оборудование, в рассрочку. Особенностью сделки стало то, что ежемесячные взносы покупатели перечисляли не на счет фирмы, а на его личную банковскую карту.

Впрочем, даже такая пирамида не помогла мужчине закрыть долги - в отношении него Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Максимальная санкция статьи - до 12 лет тюрьмы .

Ранее Telegraf.news рассказал, как весной этого года оперативники 6-го управления (по Брестской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали учредителя, директора и менеджера частной фирмы. И не за взятки, следователи возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное в особо крупном размере.

ГУБОПиК задержал руководство частной фирмы. За что минчанам грозит до 15 лет тюрьмы?